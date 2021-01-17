شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقر رسميًا العودة إلى نظام المسحة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، العودة إلى نظام المسحة الطبية PCR للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للاعبي أندية الدوري، على أن يجرى الاختبار قبل المباريات بـ 48 ساعة ويحدد كل ناد موعد إجراء المسحة حسب ظروفه، وذلك تزامنًا مع الأوضاع الحالية.

جاء الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان مع أطباء المنتخبات الوطنية والأندية، حيث تم مناقشة عدد من الأمور الطبية التي تهم الفرق الكروية وفي مقدمتها كيفية الاطمئنان بطريقة علمية على عودة اللاعبين المصابين بالفيروس بعد شفائهم والتأكد من عدم تأثير الفيروس عليهم.