شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يعلن إصابة «تشالهانوجلو» وثيو هيرنانديز بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان، اليوم الأحد، إصابة لاعبين بارزين من صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميلان، في بيان رسمي، «يعلن النادي خضوع المجموعة بأكملها لاختبارات فيروس كورونا، أمس السبت، وجاءت نتيجة مسحة هاكان تشالهانوجلو وثيو هيرنانديز إيجابية، رغم أنها كان سلبية قبل ذلك، أبلغ النادي الجهات الصحية المختصة أنه تم وضع اللاعبين على الفور في الحجر الصحي المنزلي، ولم تظهر عليهما أي أعراض، سيستمر جميع اللاعبين والموظفين الآخرين تحت المراقبة وفقا للبروتوكولات الصحية السارية».

وذكر ميلان أن المسحة السابقة لهاكان وهرنانديز كانت سلبية، بسبب زعم تقارير صحفية، يوم الجمعة الماضي، أن الروسونيري لديه إصابتين بكورونا، رغم مشاركة الظهير الفرنسي في مران الفريق يوم السبت.