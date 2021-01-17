شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يشترط تخفيض الراتب للموافقة على تجديد عقد «أجويرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن إن مسؤولي مانشستر سيتي وضعوا شرطا، من أجل الموافقة على توقيع عقد جديد مع الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق.

وينتهي عقد أجويرو مع فريق المدرب بيب جوارديولا، الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن أجويرو يرغب في تمديد عقده مع السيتي لمدة 12 شهرا، لكن لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين حتى الآن، ولفتت إلى أن أجويرو،

يحظى باحترام مالكي السيتي بالإضافة للمدرب بيب جوارديولا، والجميع يوافق على استمرار المهاجم الأرجنتيني، لمدة عام آخر على الأقل.

وأوضحت أن أجويرو يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 260 ألف جنيه إسترليني، لكن اللاعب يحتاج لخفض هذه الأموال إلى النصف، إذا أراد الاستمرار مع مانشستر سيتي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه رغم إمكانية رحيل أجويرو مجانا لأحد الأندية الكبرى في أوروبا، لكن السيتي لا يخشى ذلك ولن يوافق على استمرار اللاعب إلا إذا وافق على خفض راتبه.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت أجويرو بالانتقال إلى برشلونة، وباريس سان جيرمان.