شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي قبل مواجهة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم في السادسة والنصف مساءا المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في صراع ناري على قمة الدوري الانجليزي، ففريق ليفربول يملك 33 نقطة جمعهم من 17 مباراة يحتل بهم المركز الثالث، بينما يملك مانشستر يونايتد 36 نقطة جمعهم ايضا من 17 مباراة لذا ففي حالة فوز ليفربول سيستعيد الصدارة التي احتفظ بها لاسابيع قبل ان يفقدها مؤخرا بسبب نتائجه السيئة وسيكون في منافسة قوية مع مانشستر يونايتد , بينما في حالة فوز مان يونايتد على ليفربول فسيعزز صدارته للدوري بفارق عدة نقاط عن اقرب الفرق اليه وتجاوزه احد الفرق الرئيسية في الصراع على الفوز بالدوري الانجليزي.

وتعتبر مواجهات الفريقين احد اكثر المباريات قوة في الدوري وسوف نستعرض هنا تاريخ مواجهات الفريقين في اخر 5 سنوات في الدوري الانجليزي

- تقابل الفريقان 9 مرات في اخر 5 سنوات وتحديدا من بداية عام 2016 .

- اكثر من نصف مواجهات الفريقين في اخر 5 سنوات انتهت بالتعادل ( 5 تعادلات) حيث كان التعادل السلبي هو المسيطر بثلاث تعادلات وذلك في اعوام اكتوبر 2016 و2017 وفبراير 2019 بينما كان التعادل الايجابي في مبارتين في عامي يناير 2017 واكتوبر 2019 .

- حقق فريق ليفربول الفوز في مبارتين من اجمالي التسع مباريات وذلك في عامي ديسمبر 2018 بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف وفي يناير 2020 بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

- حقق فريق مانشستر يونايتد ايضا الفوز بمبارتين من اجمالي التسع مباريات وذلك في عامي يناير 2016 بنتيجة هدف مقابل لاشئ وفي مارس 2018 بنتيجة هدفين مقابل هدف .

- تعتبر مباراة اليوم هي المباراة العاشرة بينهما في اخر 5 سنوات في الدوري الانجليزي.