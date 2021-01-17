إلغاء مباراة ألمانيا وكيب فيردي بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد أمس إلغاء مباراة المنتخب الألماني مع نظيره كيب فيردي في بطولة العالم المقامة حاليا في مصر، نظرا لعدم وجود عدد كاف من اللاعبين لدى منتخب كيب فيردي. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه تم اعتبار المنتخب الألماني فائزا 10 /صفر. وكشف الاتحاد الدولي للعبة عن استمرار مباراة منتخب كيب فيردي مع أوروجواي على أجندة البطولة في ظل تعهد منتخب كيب فيردي باستدعاء لاعبين جدد. وكشف الاتحاد الدولي للعبة عن استمرار مباراة منتخب كيب فيردي مع أوروجواي على أجندة البطولة في ظل تعهد منتخب كيب فيردي باستدعاء لاعبين جدد. وتبين إصابة لاعبين آخرين بمنتخب كيب فيردي بفيروس كورونا لتتقلص قائمة الفريق إلى تسعة لاعبين فقط، أي أقل بلاعب واحد عن الحد الأدنى لخوض مباراته أمام ألمانيا، والتي كان مقررا لها في وقت لاحق أمس.

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