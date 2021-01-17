شكرا لقرائتكم خبر رفض الحمدان عرض الشباب يغري الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتظر إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي دخول مهاجم فريق نادي الشباب عبدالله الحمدان فترة الأشهر الستة الحرة الأخيرة من عقده الاحترافي الخميس المقبل، لفتح باب التفاوض معه.

ويعد نجم نادي الشباب سابقا عبدالرحمن الحمدان والد اللاعب هو المحرك الرئيس لمسار الصفقة التي ستتضح معالمها خلال الأسابيع المقبلة، حيث رفض عرض نادي الشباب المتمثل في تقديم مبلغ 5 ملايين ريال في الموسم.

​ويعاني فريق الاتحاد حاليا في خانة الهجوم الصريح الذي يتواجد بها الصربي ألكسندر بريجوفيتش وهارون كمارا، حيث أحرز بريجوفيتش هدفا في الدوري للموسم الحالي من أصل 12 لقاء، بينما لم يسجل كمارا أي هدف خلال مشاركته في 10 لقاءات حتى الآن.

من جهة أخرى وافقت إدارة نادي الاتحاد على إعارة لاعب الوسط عبدالعزيز الضويحي لنادي الفيحاء لمدة موسم، وذلك حتى نهاية 2021، لا سيما وأنه خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة كاريلي الذي يركز على مجموعة من اللاعبين منذ الموسم الماضي وما أضيف من صفقات لهذا الموسم.

وفي إطار الاستعدادات لمواجهة العين عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري، فقد بدأ كاريلي باختبار جاهزية غاري رودريقيز للقاء إلى جانب إيجاد توليفة دفاعية خاصة في خانة الظهير الأيمن، بسبب غياب اللاعب سعود عبدالحميد الذي تعرض للطرد في الجولة الماضية.