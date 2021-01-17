شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يسعى للتخلص من ديوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى نادي الشباب السعودي للتخلص من المهاجم السنغالي ماخيتي ديوب، خلال نافذة القيد الشتوية، التي فتحت أبوابها في الحادي عشر من الشهر الجاري، وتستمر حتى 7 فيراير/شباط المقبل.

وأوضح خالد البلطان، رئيس النادي، في مقابلة مع قناة ناديه الخاصة، أن فريقه بحاجة لمهاجم بمركز رأس الحربة سيكون بديلاً عن السنغالي ديوب البالغ 33 عاماً.

ولعب ماخيتي القادم للشباب مطلع العام الماضي 10 مباريات في موسم 2019-2020، مسجلاً فيها 5 أهداف، بينما لعب في الموسم الحالي 12 مباراة، سجل فيها هدفين فقط.

وسيفقد الشباب في الموسم المقبل مهاجمه الشاب عبدالله الحمدان (21 عاماً)، بعدما رفض الأخير عرضاً من ناديه بخمسة ملايين درهم في الموسم الواحد، حسب تصريحات البلطان الذي قال: «لم نستطع التوصل لاتفاق مع الحمدان؛ لأن الأمور بيد والده، عرضنا عليه 5 ملايين، ورفض مع أن المبلغ كبير قياساً بمردود اللاعب الذي لعب 13 مباراة في هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً، ونال 3 بطاقات صفراوات، بمعنى أن بطاقاته أكثر من أهدافه».

وزاد: تواصلنا مع والده دون جدوى، ووكيل أعماله رفع يده عن الموضوع، طلبوا 7 ملايين درهم، ثم 8 ملايين، والآن يتحدثون عن 10 ملايين في الموسم الواحد.

وبدا أن الحمدان الذي يدخل الفترة الحرة في 20 الجاري يسير على خطى زملائه السابقين عبدالله الخيبري، وعبدالمجيد الصليهم، وهتان باهبري الذين غادروا أسوار النادي من نافذة الفترة الحرة صوب النصر والهلال.

ويتوقع أن يذهب الحمدان للهلال حسب مصادر مطلعة أكدت اهتمام الأزرق بضم اللاعب في خطوة استراتيجية؛ لتدعيم خط الهجوم في مرحلة ما بعد الفرنسي غوميز البالغ 35 عاماً.