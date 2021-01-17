شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والبطائح يبلغان المربع الذهبي لدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تأهل فريقا شباب الأهلي، والبطائح، إلى نصف نهائي دوري الإمارات لكرة السلة للرجال، بنجاحهما في تكرار فوزهما على الوصل والوحدة، في إياب ربع نهائي البطولة، وحجز «الفرسان» مقعده عقب فوزه على «الإمبراطور» بنتيجة 78-61، وتأهل البطائح بعد فوزه على «العنابي» بنتيجة 77-71، علماً أبن شباب الأهلي كان فاز على الوصل ذهاباً 89-67، كما تغلب البطائح على الوحدة 91-84.

وحقق شباب الأهلي فوزه إياباً على الوصل، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربعين الأول، والثاني، ثم الرابع بواقع «19-16 و21-14 و16-9»، ولم تكف الأفضلية التي حققها الوصل في الربع الثالث «25-20» لعودته إلى المباراة التي حسمها «الفرسان» في النهاية بواقع 78-61.

وفي المواجهة الثانية، عانى البطائح في تحقيق فوزه على الوحدة، بعدما شهدت فترات المباراة تبادلاً للسيطرة على نتائجها، بنيل البطائح الأفضلية في الربعين الأول والثالث بواقع «24-12 و19-14»، بينما كسب «العنابي» الربع الثاني «28-17»، فيما انتهى الربع الرابع بالتعادل 17-17، ليحسم البطائح المواجهة بفارق 6 نقاط 77-71.

يذكر أن اتحاد كرة السلة كان أجّل مباراتي الشارقة ومضيفه بني ياس، والنصر وضيفه الظفرة، واللتين كانتا مقررتين، السبت بحسب الجدول المعلن من الاتحاد، لتقاما في وقت لاحق هذا الأسبوع بانتظار الإعلان عن موعدهما، علماً بأن مواجهتي الذهاب انتهتا لمصلحة «الملك» 89-57، و«العميد» 69-54.