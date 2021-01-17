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وليد سليمان مهاجم وهمي.. تغييران في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الممتاز.

ودفع موسيماني بوليد سليمان كمهاجم وهمي، فيما يعود محمد هاني للتشكيل الأساسي بعد شفائه من فيروس .

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج.

وسط الهجوم: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: وليد سليمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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