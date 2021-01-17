وليد سليمان مهاجم وهمي.. تغييران في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ودفع موسيماني بوليد سليمان كمهاجم وهمي، فيما يعود محمد هاني للتشكيل الأساسي بعد شفائه من فيروس كورونا.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج.

وسط الهجوم: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: وليد سليمان.