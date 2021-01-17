الزمالك يرد على إعتذار نادي سانت إتيان بشأن عمولات صفقة مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، مفأجاة من العيار الثقيل، بشأن الاعتذار الذي انتشر بالأمس، من قبل نادي سانت إتيان الفرنسي، حول التصريحات التي صدرت، بشأن طلب بعض الأشخاص عمولة في ملف التعاقد مع مصطفى محمد.

وأكد حسين السمري في تصريحات تلفزيوينة صباح اليوم الأحد: "الزمالك أغلق ملف رحيل مصطفى محمد، وسنأخذ كل الطرق القانوينة، ضد رئيس النادي الفرنسي، بعد التصريحات التي أدل بها، بشأن طلب عمولة في رحيل مصطفى محمد".

وتابع السمري: "لم يصل اعتذار من قبل النادي الفرنسي، عن طريق الإيميل، ونشكك في الإيميل الذي ظهر مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما انه غير موقع من قبل رئيس النادي، ولا يوجد عليه اي اختام".

وأشار إلى أن مصدر الخطاب مجهول، ولن نقبل إلا باعتذار رئيس سانت إتيان لما بدر منه في وسائل الإعلام، والتصريحات التي أثيرت الجدل في الشارع الرياضي، خلال الساعات الأخيرة.