موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة .. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف البنك الأهلي، نظيره الأهلي، في الخامسة، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي منتشيا بفوزه منذ أيام على الإنتاج الحربي 4-1، في الجولة الماضية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول فى جدول الدوري برصيد 16 نقطة، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق الأهداف، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

قائمة الأهلي

شهدت قائمة الأهلي عودة عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويغيب عن الأهلي كل من، الأنجولي جيرالدو دا كوستا بسبب شد في عضلة السمانة، وجونيور أجايي المصاب في الوتر الوحشي وناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – رامي ربيعة – سعد سمير – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد – علي معلول – محمد هاني – أيمن أشرف.

الوسط: حسين الشحات –– حمدي فتحي – وليد سليمان – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة"– أكرم توفيق - محمود كهربا.

الهجوم: - ولتر بواليا – طاهر محمد – محمد شريف.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول.

خط الوسط: ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - محمود كهربا - حسين الشحات.

خط الهجوم: ولتر بواليا

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت.