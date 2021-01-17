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منديال اليد.. إلغاء مباراة ألمانيا وكاب فيردي بسبب إصابات كورونا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

قررت اللجنة المنظومة بكأس العالم لكرة اليد، إلغاء مباراة ألمانيا وكاب فيردي، والتي كانت ستقام مساء اليوم الأحد، بعد ظهور حالة بين صفوف الأخير بعد مسحة كورونا التي قام بها اللاعبون.

وخضع لاعبو المنتخبين إلى مسحة كورونا، قبل المباراة، حسب التعليمات الصادرة من اللجنة الطبية، للكشف عن حالات كورونا، والحفاظ على اللاعبين في ظل تفشي فيروس كورونا، بين دول العالم.

وكشفت نتيجة المسحة التي أجراها لاعبو كاب فيردي، إصابة عدد من اللاعبين، ما دفع اللجنة إلى إلغاء المباراة، واعتبار ألمانيا فائزة 10-0.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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