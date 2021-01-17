شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يسحق فيورنتينا بسداسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق فريق نابولي ضيفه فيورنتينا وفاز عليه بنتيجة 6-0، اليوم الأحد في المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام روما صاحب المركز الرابع ومتأخرا بـ3 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف وبفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.

وافتتح لورينزو إنسيني التسجيل لنابولي في الدقيقة 5 ثم عاد وسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وتكفل دييجو ديم وهيرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي وماتيو بوليتانو بتسجيل الأهداف الأربعة الأخرى لنابولي في الدقائق 36 و38 و45 و89.

وسجل نابولي فوزه الـ11 مقابل تعادل وحيد و5 هزائم، في الوقت الذي خسر فيه فيورنتينا للمرة الثامنة، مقابل 4 انتصارات و6 تعادلات، ليتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ14.