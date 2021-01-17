شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يعلن تشكيل المارد الأحمر لمواجهة البنك الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا ‏لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود ‏‏«المكس»، ضمن ‏منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.‏

خط الهجوم: وليد سليمان.‏

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي وياسر إبراهيم وعمرو السولية وسعد سمير وأكرم توفيق ‏ومحمد شريف ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام.