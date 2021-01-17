شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يعلن تشكيل المارد الأحمر لمواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: وليد سليمان.
ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي وياسر إبراهيم وعمرو السولية وسعد سمير وأكرم توفيق ومحمد شريف ووالتر بواليا وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام.
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