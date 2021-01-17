شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة التليفونات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف لأداء تدريباته اليومية بملعب النادى ببنى سويف وذلك استعدادا لمواجهة تليفونات بنى سويف بمنافسات الدور التمهيدي بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم بملعب منتجع الأسيوطى سبورت، وخاض اللاعبون تدريبا خفيفا تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون.

واشتمل تدريب الفريق على إجراء تقسيمات ضمت اللاعبين وسط مشاركة العديد من الناشئين الذين تم تصعيدهم خلال الفترة الماضية. وطلب المدير الفنى لبنى سويف من اللاعبين غلق صفحة مباراة الإعلاميين والتركيز في القادم، وأجرى الفريق اختبارات «رابيد تيست».