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ميسى يوجه رسالة طمأنة لجماهير برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الأرجنتيني ليونيل ، قائد برشلونة، رسالة قاطعة حول مشاركته ضد أتلتيك بلباو، مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكانت هناك شكوك حول مشاركة ميسي، بسبب غيابه ضد ريال سوسيداد في نصف النهائي، بالإضافة إلى عدم تواجده في التدريبات الجماعية، الجمعة الماضي.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، فإن ميسي شارك في المران الصباحي لبرشلونة، اليوم، على ملعب بينيتو فيلامارين.

وأشارت إلى أنه عقب ظهور ميسي في حالة جيدة، خلال تدريبات الأمس، عاد لتكرار الأمر في المران الصباحي، وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، سيعلن القائمة الخاصة بالمباراة قبل ساعات فقط من النهائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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