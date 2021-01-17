شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يوافق على مهلة إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق نادي ريال مدريد على طلب تقدم به إنتر ميلان مؤخرًا بخصوص صفقة المغربي، أشرف حكيمي، ظهير النيراتزوري، الذي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن الأزمة الاقتصادية جعلت «إنتر» لا يملك أموالًا للتعاقد مع لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأشار إلى أن «إنتر» لن يتمكن أيضًا من تسديد الدفعة الأولى لريال مدريد من قيمة صفقة «حكيمي».

وأوضح أن الدفعة تزيد قيمتها قليلًا على 10 ملايين يورو، وكانت تُستحق في شهر ديسمبر الماضي، وقال «كالتشيو ميركاتو» إن «إنتر» هادئ، بعد أن توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد على تأجيل القسط إلى 30 مارس المقبل، وأضاف أنه لا يوجد أي توتر بين الناديين، حيث إن مسؤولي مدريد يدركون جيدًا ما سبّبته الأزمة الاقتصادية للأندية العالمية.

وذكر أن «إنتر» لم يسدد رواتب اللاعبين أيضًا الخاصة بأشهر يوليو وأغسطس ونوفمبر وديسمبر حتى الآن.