شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواعيد وأماكن 7 مباريات مثيرة في مونديال اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق بداية من الساعة الرابعة والنصف، مساء، 7 مباريات مثيرة في اليوم الخامس لمونديال العالم لكرة اليد للنسخة ال27، المقامة حاليا، بالصالات المغطاة، باستاد القاهرة، والعاصمة الادارية، و6 أكتوبر، وبرج العرب، في الفترة من 13الة 31يناير الجاري، حيث تم الغاء مباراة ألمانيا والرأس الاخضر (كاب فيردي)، بسبب اعتذار منتخب الرأس الاخضر، وعلى أثر ذلك احتسب الاتحاد الدولي لكرة اليد، نتيجة المباراة بفوز ألمانيا 10/صفر.

والجدول التالي يوضح، لقاءات ومواعيد المباريات:

قطر × اليابان- 4:30 مساءً (صالة برج العرب)

الأرجنتين × البحرين- 7 مساءً ( صالة إستاد القاهرة)

الكونغو الديمقراطية × الدنمارك- 9:30 مساءً (إستاد القاهرة)

أنجولا × كرواتيا- 7 مساءً (صالة برج العرب)

كاب فيردي × ألمانيا- 7 مساءً (صالة 6 أكتوبر) (تم إلغاؤها)

تونس × البرازيل- 7 مساءً (صمالة العاصمة الإدارية)

بولندا × إسبانيا- 9:30 مساءً (صالة العاصمة الإدارية)

المجر × أوروجواي- 9:30 مساءً (صالة 6 أكتوبر).