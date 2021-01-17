شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يصحح أخطاء لاعبي الزمالك في المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدت كل مجموعة بعض التدريبات الفنية والجمل التكتيكية تحت إشراف جايمي باتشيكو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي، المدرب العام. وأوقف الجهاز الفني المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة، في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.