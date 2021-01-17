شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الزمالك تحت إشراف بيدرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية، تحت إشراف جوزيه بيدرو، مدرب الأحمال بالفريق، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لرفع المعدلات البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.