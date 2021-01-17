شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كفرالشيخ يشارك في بطولة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف أبوحليمة، رئيس مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تحت قيادة الكابتن عبدالفتاح عبدالرازق، سيشارك في مسابقة كأس مصر، حيث يلتقى مع فريق مركز شباب منية سمنود غدًا الإثنين ضمن الدور التمهيدى الثاني.

وسيقام اللقاء على ملعب مركز شباب منية سمنود،واكد أن مجلس إدارة النادي يدعم كل فرقه الرياضيه بكافة انواعها ماديا ومعنويا، وأنه يتمني أن يحقق الفريق نتائج طيبة في تلك البطوله ليسعد جماهيره.