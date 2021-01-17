شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتراجع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي وليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزا مهما على فريق فولهام في الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لا شىء وهي النتيجة التي عززت من ترتيبه ليصبح في المركز السابع من 18 مباراة جمع منها 29 نقطة.

وفي نفس الإطار حقق فريق ليستر سيتي فوزا مهما للغاية على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وهي النتيجة التي قفزت به للمركز الثاني محققا 35 نقطة من 18 مباراة متخطيا فريق ليفربول الذي تراجع للمركز الثالث في انتظار مباراته اليوم أمام مانشستر يونايتد.

فريق ليفربول قد أصبح مهددا إذا حقق أي نتيجة غير الفوز على مانشستر يونايتد فقد يتراجع إلى المركز الرابع أو الخامس حيث إن فريق مانشستر سيتي يستعد أيضا للانقضاض على كريستال بالاس في مباراة إذا حقق فيها الفوز قد يزيح ليفربول من المركز الثالث وفقا لنتيجة مباراة ليفربول اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز تشيلسي على فولهام وفوز ليستر سيتي على ساوثهامبتون: