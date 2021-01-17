نابولي يسحق فيورنتينا ويصعد إلى المركز الثالث

استعد نابولي بأفضل طريقة للقاء الأربعاء المقبل في الكأس السوبر، وذلك باكتساحه ضيفه فيورنتينا 6-صفر الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق نابولي فوزه الحادي عشر هذا الموسم وصعد مؤقتاً إلى المركز الثالث على حساب روما الذي خسر الجمعة ديربي العاصمة أمام لاتسيو صفر-3، رغم غياب لاعب وسطه الإسباني فابيان رويز لإصابته بفيروس كورونا المستجد، لينضم بالتالي إلى زميله المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وكشف نابولي في حسابه على تويتر أن نتائج الاختبارات التي أجريت قبل مباراة فيورنتينا على زملاء رويس في الفريق وكذلك أعضاء الطواقم في النادي، جاءت جميعها سلبية.

وحسم نابولي لقاء فيورنتينا في شوطه الأول الذي أنهاه برباعية نظيفة.

وضرب صاحب الأرض باكراً؛ إذ افتتح التسجيل بعد 5 دقائق فقط عبر لورنتسو إنسينيي إثر تمريرة من أندريا بيتانيا، لكن سرعان ما تراجع رجال المدرب جينارو جاتوزو ما سمح لضيوفهم في تهديد مرماهم وكانوا قريبين من التعادل لكن العارضة وقفت في وجه محاولة كريستيانو بيراجي (23)، ثم تألق الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صد تسديدة المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري (27).

واستغل نابولي اندفاع فيورنتينا خلف التعادل ليعزز تقدمه من هجمة مرتدة سريعة بدأها البولندي بيوتر زيلينسكي الذي توغل من قبل منتصف الملعب قبل أن يمرر على الجهة اليسرى لباتانيا، فعكسها الأخير عرضية إلى الألماني دييجو ديمه الذي انقض عليها وحولها في الشباك (36).

وكان هذا الهدف بمثابة الضربة القاضية للضيوف، إذ اهتزت شباكهم مرتين أخريين قبل استراحة الشوطين عبر المكسيكي هرفينج لوزانو بعد تمريرة من إنسينيي (38) ثم زيليسنكي بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة إلى الزاوية اليمنى (45).

وسبق لنابولي أن سجل أربعة أهداف في الشوط الأول خلال الفوز على أتالانتا 4-1 في 17 أكتوبر الماضي، ليصبح بذلك الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل رباعية مرتين في الشوط الأول هذا الموسم بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

وحاول فيورنتينا تحجيم الأضرار في الشوط الثاني وهدد مرمى أوسبينا في أكثر من مناسبة لكن النتيجة بقيت على حالها، بل تلقى الهدف الخامس من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي تيمويه باكايوكو ونفذها إنسينيي (72)، ثم السادس بمجهود فردي رائع للبديل ماتيو بوليتانو أنهاه بتسديدة من مشارف المنطقة (89)، مؤكداً بشكل نهائي الهزيمة الثانية توالياً لفريق تشيزاري برانديلي والثالثة في آخر أربع مراحل، ليبقى عند 18 نقطة.