تعادل جديد لسموحة أمام الإنتاج في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل الإنتاج الحربي مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح مصطفى البدري التسجيل لأسوان في الدقيقة الـ13 بتسديدة متقنة في شباك الهاني سليمان، قبل أن يتعادل حسام حسن لسموحة بهدف عالمي على الطائر بالدقيقة الـ79 من اللقاء.

وبهذه النتيجة، يصبح الإنتاج الحربي في المركز الـ16 وفي جعبته خمس نقاط من سبع مباريات، فيما أصبح رصيد سموحة ثماني نقاط ويرتقي إلى المركز التاسع بعد خوض سبع مباريات.

تشكيل الإنتاج الحربي: أحمد يحيى، السيد الشبراوي، محمد عبدالفتاح، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، مصطفى الجمل، غنام محمد، مصطفى البدري، عبدالرحمن أسامة، باسم مرسي، محمد فييرا.

تشكيل سموحة: الهاني سليمان، أحمد جمال، محمود البدري، محمد عبدالمطلب، علي غزال، محمود عبدالحليم، أحمد حمدي عبدالقادر، رفيق كابو، إسلام جمال، شريف رضا، حسام حسن.