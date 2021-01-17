التشكيل الرسمي.. وليد سليمان يقود هجوم الأهلي أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن بيستو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري.

وقرر المدرب الجنوب أفريقي الدفع بوليد سليمان في مركز المهاجم بعد تألقه في مباراتي سيراميكا والإنتاج الحربي وتسجيله لثلاثة أهداف ساعد بها الفريق الأحمر في تأمين انتصارين هامين.

وعاد محمد هاني نجم الفريق في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي.

ثلاثي ما قبل الهجوم: كهربا، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات.

مهاجم: وليد سليمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، سعد سمير، أكرم توفيق، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، والتر بواليا.