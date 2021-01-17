بعد رفض بتروسبورت لاستضافة الزمالك.. رئيس أسوان يعلن حل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أن أزمة ملعب مباراة الزمالك تم حلها مع إدارة ستاد بتروسبورت.

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه قدم طلبًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري لنقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت.

وأضاف رئيس أسوان، أنه تواصل مع إدارة الملعب بعد رفضها لعب الزمالك على الملعب وتم حل الأمر بشكل ودي.

وكان خايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قد انتقد أرضية ملعب بتروسبورت وهو ما تسبب في عدم موافقة إدارة الأخير على استضافة مباراة النادي الأبيض.

وأتم سليمان حديثه مؤكدًا أنه تحدث مع إدارة بتروسبورت وشرح لهم أن المباراة على ملعب أسوان وليس الزمالك والإدارة تفهمت الموقف ووافقت على الفور.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على أسوان يوم 23 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري we المصري.