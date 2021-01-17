رسميا.. عمر خربين إلى الوحدة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده رسميا مع الدولي السوري عمر خربين في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نادي الوحدة في بيان رسمي اليوم الأحد: "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف".

وأضاف: "هذا وتتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي".

وكان خربين قد انضم إلى الهلال قادما من الظفرة الإماراتي في عام 2017، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب، كما سجل 36 هدفا خلال 78 مباراة خاضها مع الفريق.

يُذكر أن صاحب الـ27 عاما، الذي لعب في صفوف بيراميدز بالموسم قبل الماضي 2018/2019، رحل عن الهلال بناء على رغبة المدرب الروماني رازافان لوشيسكو.