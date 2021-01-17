مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة طلب موسيماني التجديد لسليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لم يطلب تمديد عقد وليد سليمان صانع الألعاب.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن موسيماني طلب من إدارة الأهلي تمديد عقد وليد سليمان لموسم آخر.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، إن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن المدرب الجنوب أفريقي لم يطلب تمديد عقد صانع ألعاب الأهلي.

وأوضح المصدر أن سليمان مازال متبقي في عقده في الأهلي موسمين آخرين، ولم يتم التطرق لأمر التجديد في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن سليمان انضم إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 11/12 قادمًا من إنبي، وشارك البالغ من العمر 36 عامًا فريقه في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا (3 مرات)، الدوري المحلي (5 مرات) وكأس الكونفدرالية.