"بتصميم شركة مصرية - إيطالية ".. نيولوك جديد للأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يظهر الأهلي بملابس خاصة أثناء سفر البعثة إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2020، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي قام بتصميم بدل خاصة للفريق الأول للسفر إلى قطر".

وأضاف: "قامت شركة مصرية إيطالية بالتصميمات وهناك ملابس تحرك جديدة مختلفة سيظهر بها لاعبو الفريق في المعسكر أو التدريبات خلال تواجدهم في الدوحة".

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيوريخ السويسرية في مدينة زيورخ السويسرية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يبدأ الأهلي مشواره يوم 4 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي، وحجز مقعده في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.