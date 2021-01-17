الزمالك: نشكك في بيان سانت إيتيان.. وقد يكون مصدره "الوكيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أن هناك شكوك حول صحة بيان اعتذار نادي سانت ايتيان الفرنسي بشأن تصريحات "عمولات" صفقة مصطفى محمد.

وأصدر نادي سانت ايتيان بيان اعتذار لمسؤولي نادي الزمالك، بعدما أعلن الزمالك إيقاف التفاوض حول بيع مصطفى محمد بسبب التصريحات المسيئة.

وقال السمري في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" بقناة أون تايم سبورتس 1 "مين اللي يقول إن بيان اعتذار سانت ايتيان سليم، شخصيا لدي شكوك".

وواصل "من الوارد أن يكون الوكيل هو مصدر هذا البيان ومن قام بنشره بتلك الطريقة بعدما توقفت المفاوضات من أجل تصحيح الأمر".

واستمر "لم يتواصل رئيس النادي الفرنسي مع أي مسؤول في الزمالك للاعتذار، لماذا لا يوجد توقيع على خطاب الاعتذار، لم يصل لنا حتى أي خطاب اعتذار".

وشدد "الوكيل المتواجد في الصفقة تصرفاته غريبة وسبق وانتقد طريقة عملنا، من جانبنا لم نقم بتفويض أي وكيل وبالتالي اذا كان هناك لوم فليقم بلوم الجانب الفرنسي".

وتابع "حتى الآن، ملف احتراف مصطفى محمد مغلق".

واختتم "لا يوجد أي عرض رسمي وصل لنا به قيمة مالية من العين لضم زيزو، فقط تفويض نادر شوقي، وان شاء الله قريبا نسمع اخبار إيجابية بشأن تجديد عقد ساسي".