الامارات | رسمياً: السوري عمر خريبين ينتقل إلى الوحدة حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: السوري عمر خريبين ينتقل إلى الوحدة حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسمياً، التعاقد مع المهاجم السوري، عمر خريبين، حتى صيف 2023، في صفقة انتقال حر، قادما من الهلال السعودي.

وقال النادي في بيان رسمي له: "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين (27 عاماً)، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف، دون أن يذكر النادي أي تفاصيل عن الناحية المادية الخاصة بالتعاقد".

وسيحل عمر خريبين، في قائمة الوحدة بديلاً للمالدوفي، لوفانور، الذي لم يقدم المستويات التي تلقى طموحات إدارة العنابي.

وكان المهاجم السوري، قد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي في الأسبوع الماضي قبل موعده الرسمي بموسم ونصف الموسم.

وأبدى الزمالك المصري، اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع خريبين قبل أن يظفر نادي الوحدة بالحصول على خدمات اللاعب.

وكانت بداية تألق اللاعب السوري مع كرة القدم في نادي الظفرة، اذ لعب له موسمين، وسجل له 16 هدفا في الدوري، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مالية قيمتها خمسة ملايين دولار.

وخاض عمر خريبين، مع الهلال 34 مباراة رسمية في الدوري السعودي، بعدد دقائق لعب بلغت 2799 دقيقة، سجل خلالهم 34 هدفاً.

واعير المهاجم السوري، إلى نادي بيراميدز المصري في موسم 2018/2019، وخاض معه 12 مباراة في الدوري المحلي سجل خلالهم ستة أهداف فقط.

وتُوج مع الهلال بلقب الدوري ثلاث مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي، مرة واحدة، وبطولة دوري أبطال آسيا في مرة واحدة.

كما ساهم خريبين مع الهلال في الفوز بدوري أبطال آسيا في موسم 2019، واختير كأفضل لاعب في القارة الصفراء عام 2017.

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