الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يحسم موقفه مع ليفربول قبل قمة مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يحسم موقفه مع ليفربول قبل قمة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مصيره في مسألة البقاء مع فريق ليفربول بعد كثرة التكهنات التي ارتبطت باللاعب الفترة الأخيرة، عقب تصريحه في ديسمبر الماضي عن إمكانية رحيله إلى ريال مدريد أو برشلونة الفترة المقبلة، وذلك قبل قمة الدوري الإنجليزي التي تجمع ليفربول مع مانشستر يونايتد اليوم السبت.

وكان محمد صلاح قد تحدث في مقابلة سابقة مع صحيفة “آس” الإسبانية” عن إمكانية رحيله عن الفريق والتوجه إلى قطبي الليغا ريال مدريد أو برشلونة وهو ما تسبب في إثارة الجدل والتكهنات عن اللاعب الفترة المقبلة خلال فترة التعاقد التي تستمر حتى صيف عام 2023 مع ليفربول.

وأجرى محمد صلاح حواراً مع قناة “تي في 2” النرويجية، أوضح فيه موقفه من الاستمرار مع ليفربول ليكشف فيه كافة الأمور وقال اللاعب رداً على سؤال إمكانية الاستمرار في ليفربول: “صراحة لا أعرف، أريد أن أبقى في ليفربول لأطول فترة ممكنة، ولكن الأمر في يد النادي، سأمنح دائما كل ما لدي بنسبة 100% حتى آخر لحظة لي في هذا النادي، أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع الفريق ومن يحبوني في ليفربول”.

وأضاف اللاعب عن مواجهة اليونايتد: “مواجهة صعبة ومختلفة، بدأنا الموسم بشكل جيد، ولكن تحدث أمور طبيعية أن تخسر أو تفقد نقاط وتقارب مع الفرق، وأكون سعيد جداً عن إحراز الأهداف ولكن إذا لم أساعد الفريق ولم أحرز أهداف ولم يفوز الفريق هذا يكون يوم سيء جداً.

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