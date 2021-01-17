شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراتي المجموعة الرابعة بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مباريات المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 31 يناير الجارى، والتي تقام باستاد القاهرة، حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتقام مباريات المجموعة الرابعة بصالة استاد القاهرة، في السابعة والتاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة المباراة الأولى بين الأرجنتين والبحرين في السابعة من مساء اليوم، كما يشهد مباراة الكونغو مع الدنمارك في التاسعة والنصف مساءا، وتقام اليوم 8 مباريات في بطولة العالم، حيث يلتقي تونس مع البرازيل، وبولندا مع إسبانيا، والكونغو مع الدنمارك، وأنجولا مع كرواتيا، وقطر مع اليابان، والمجر مع أورجواي، الأرجنتين مع البحرين.