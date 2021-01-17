شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا يمنح قميصه لعامل بناء ويتورط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع النجم البرازيلي تياجو سيلفا ظهير تشيلسي الإنجليزي في ورطة بسبب منحه قميص مباراة الفريق في ملعب فولهام لعامل بناء كان يقف في مدرجات ملعب كريفن كوتج، في خرق للوائح فيروس كورونا الجديدة والتي تتضمن عدم تبادل أو منح القميص لشخص آخر.

وفعل تياجو نفس ما فعله مواطنه ريتشارليسون مهاجم إيفرتون عندما زار ملعب فولهام في نوفمبر الماضي لكنه لم يعاقب لأن اللوائح الجديدة لم تكن صدرت بعد، وكان فريق فولهام واحداً من الفرق التي ضربها الفيروس بقوة هذا الموسم ما نجم عنه تأجيل مباراتيه أمام توتنهام وبيرنلي.