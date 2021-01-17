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سيلفا يمنح قميصه لعامل بناء ويتورط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع النجم البرازيلي تياجو سيلفا ظهير الإنجليزي في ورطة بسبب منحه قميص مباراة الفريق في ملعب فولهام لعامل بناء كان يقف في مدرجات ملعب كريفن كوتج، في خرق للوائح فيروس الجديدة والتي تتضمن عدم تبادل أو منح القميص لشخص آخر. 
وفعل تياجو نفس ما فعله مواطنه ريتشارليسون مهاجم إيفرتون عندما زار ملعب فولهام في نوفمبر الماضي لكنه لم يعاقب لأن اللوائح الجديدة لم تكن صدرت بعد، وكان فريق فولهام واحداً من الفرق التي ضربها الفيروس بقوة هذا الموسم ما نجم عنه تأجيل مباراتيه أمام توتنهام وبيرنلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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