شكرا لقرائتكم خبر عن لازاروف أسطورة مقدونيا: القائمون على تنظيم «مصر 2021» يقومون بعمل رائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد نجم برشلونة وأسطورة كرة اليد المقدونية المخضرم كيريل لازاروف، بما تقدمه مصر من جهود لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد، مشددًا على رضاه التام على الشكل الذي تظهر به البطولة حتى الآن.

وأكد لازاروف، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للبطولة، سعادته بالتواجد في مصر بشكل خاص وما يعنيه ذلك بالنسبة له: «أنا سعيد جدا لكوني هنا في مصر، إنه بلد جميل، أنا فخور جدا وسعيد بأن منتخب بلادي هنا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد، بالنسبة لي هي المرة الثانية بعد مشاركتي في نسخة عام 1999».

وأشاد بما تقدمه مصر واللجنة المنظمة فيما يتعلق بالتنظيم، خاصة وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تفرضها ظروف انتشار فيروس كورونا: «في الوقت الراهن هناك مَن يتحدثون حول هذا الأمر -أعني الجائحة- البعض يبدون عدم رضاهم عن إقامة البطولة وصعوبة السيطرة على الجائحة، بالنسبة لي أرى أن التنظيم جيد جدا، نحن في موقف مختلف وهو ما يتعلق بظروف فيروس كورونا، بالنسبة لي القائمون على تنظيم البطولة يؤدون بشكل رائع أفضل حتى بكثير مما توقعت قبل المجيء إلى هنا، أعتقد أنهم يعملون 24 ساعة من أجل الظهور بهذا المظهر الرائع، لذلك علينا أن نحترم ما يقومون به ونساعدهم على استمراره للنهاية».

وعلق أسطورة وقائد مقدونيا الشمالية على ظهور فريقه في البطولة: «نحن غير راضين عما قدمناه حتى الآن وخسارة مباراتين، ما حدث أمام مصر خاصة والهزيمة بفارق كبير من الأهداف لم يكن جيدا، أتينا لهذه المباراة كي نقاتل حتى النهاية، كنا نحلم بإمكانية إحداث المفاجأة، لكننا لم نظهر بالمستوى المأمول، لسنا راضين عن المباراة والخسارة بفارق 19 هدفا، بالطبع لم يكن شيئا جيدا بالنسبة لنا ولبلادنا”.