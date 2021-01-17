شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد: إصابة ثنائي كاب فيردي بكورونا تلغي المواجهة أمام ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، إلغاء مباراة كاب فيردي ضد ألمانيا، بسبب إصابة اثنين من لاعبي كاب فيردي بكورونا.

وذكر الموقع الرسمي للبطولة أن تم الإعلان عن عدم قدرة ثنائي كاب فيردي المصاب بكورونا على اللعب، بعد أن خرج تحليل PCR الخاص بهما إيجابي يوم أمس السبت.

وأضاف أنه بحسب المادة F .7. c، يجب على أي فريق وجود 10 لاعبين من بينهم حارس مرمى للعب في المباراة.

وفي الوقت الحالي، لا تملك كاب فيردي سوى 9 لاعبين. وبما إن نتائج التحليل تستغرق 48 ساعة، وأن كل لاعب يحتاج لتحليلي PCR سلبيين متتاليين، وبما إن أحد اللاعبين حصل على نتيجة سلبية أمس السبت، يمكنه المشاركة ضد أوروجواي مع شرط أن يحصل على نتيجة سلبية في تحليل غد الإثنين.

وبناء على ذلك الأمر، سيتم احتساب المباراة 10-0 لصالح ألمانيا، مع حصول ألمانيا على نقطتين.

تظل مباراة أوروجواي وكاب فيردي في موعدها، إذا استطاعت كاب فيردي الوفاء بمتطلبات اللائحة.

وبحسب لوائح البطولة المختصة بكورونا، غياب أي فريق عن 3 مباريات سيعني استبعاده من البطولة.

وأعلن اتحاد كاب فيردي أنه سيجلب لاعبين آخرين للمشاركة ضد أوروجواي من قائمة الاحتياط، مع شرط أن يكون أن تكون تحليلاتهم سلبية قبل المشاركة.