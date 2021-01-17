ما هي حقيقة تقديم الهلال عرضا لضم المهاجم برونو هنريكي من فلامنغو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي نيتها تقديم عرض لضم اللاعب البرازيلي برونو هنريكي في الوقت الحالي، بعد أن تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن الصفقة.



وقدم برونو هنريكي مستويات رائعة خلال مشاركته مع فريقه فلامنغو البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر، حيث قاد فريقه إلى المباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي.

والصحف البرازيلية التي تحدثت عن هذا العرض استقت مصادرها من صحيفة ”البلاد“ السعودية التي تحدثت عن رغبة مسؤولي الهلال في شراء هنريكي البالغ من العمر 30 عاما.

وسجل هنريكي الموسم الحالي 7 أهداف وصنع 6 في 26 مباراة مع فلامنغو.

وكانت صحيفة ”البلاد“ السعودية، قد أشارت إلى أن إدارة الهلال تفكر بجدية في التعاقد مع البرازيلي برونو هنريكي، مهاجم فلامنغو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض رحيل خربين.

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية صربية عن تلقي المهاجم الغاني ريتشموند بواكي البالغ من العمر 27 عاما، لاعب ريد ستار الصربي، عرضا للتوقيع مع الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”informer“ فإن اللاعب تلقى عرضين من الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، نظير راتب سنوي يبلغ مليون دولار، بالإضافة لاستفسارات من أندية في قطر.a