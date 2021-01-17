شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعلن موقفه بشأن دخول بديل لأوكلاند في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دخول فريق آخر بدلا من أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، بعد إعلان انسحابه، مؤكدًا أن البطولة ستقام بمشاركة 6 فرق فقط، ولن يدخل فريق بديل لبطل نيوزيلاندا.

وكشف «فيفا» أن مباريات البطولة ستُقام في 3 استادات، هي استاد أحمد بن على، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية، الذي سيستضيف طرفي المباراة النهائية، يوم 11 فبراير، عند التاسعة مساءً.

وستشهد البطولة مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.