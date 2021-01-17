شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: أول مرة نشوف أكشن في الزمالك.. «مكناش بنمسع غير صويت وتطاول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالموقف الذي اتخذته إدارة الزمالك الحالية في أزمة تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان ضد مسؤولين في القلعة البيضاء مؤخرًا.

وقال «شوبير»: «لأول مرة نشوف أكشن في الزمالك، مكناش بنسمع غير صويت وزعيق وتطاول وأيمانات طلاق وشغلانات، لكن هذه المرة الأمر تغير تمامًا، في بيان قالوا فيه تعالى ياباشا هو انت قولت علينا كذا طب احنا قطعنا العلاقات ومفيش لاعب وهانرفع عليك قضية، أنت بتقول إن في ناس عاوزة عمولات في صفقة مصطفى محمد وإلا هاتفضح ده، فكان رد الزمالك: افضح ده، فجاء الرد السريع من نادي سنات إيتيان، من خلال بيان، أكدوا فيه إن التصريحات اتفهمت غلط، وأن النادي بيأكد احترافية وشرف وأمانة نادي الزمالك وإنهم يأملوا العلاقة ترجع بين الناديين».

وتابع: «إللي حصل أخرس كل الألسنة والمتربصين إللي كانوا هايعلموا فيديوهات ويحفلوا على موقف الزمالك، كمان كان موقف اللاعب رائع بعد تأكيد وقوفه في ظهر النادي ورفضه توجيه لنادي الزمالك».