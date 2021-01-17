إيناسيو يتحدث عن.. تدريب الأهلي.. "مفاجأة" كهربا.. و"عيب" اللاعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تحدث البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن وضع الفريق الأبيض حاليًا، كما تطرق للحديث عن فترة تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي بين صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الذي كان يشرف على تدريبه وقتها.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال إيناسيو: "وضع الزمالك حاليًا مختلف عما كان عليه سابقًا، باتشيكو (مدرب الفريق الحالي) يقدم عمل جيد ومميز والفريق يسير معه على الطريق الصحيح".

وتابع: "أنا متابع جيد لكرة القدم في مصر، على علم بنتائج الأهلي والزمالك فهما أكبر فريقين في الدوري المصري، وظهر معهما مؤخرًا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، الدوري المصري بطولة خصبة للتنافس بين الفرق وظهورها بشكل جيد".

وعن رأيه في مسألة احتراف مصطفى محمد الذي سبق وتدرب تحت قيادته، قال: "المسألة لا علاقة لها بالسن، الأهم في الاحتراف هو طموح اللاعب وعقليته، اللاعب المصري يواجه مشكلة في أوروبا وهي الاستسلام بشكل سريع وعدم الصبر لحين التكيف مع الوضع الجديد، اللاعب المصري لديه إمكانيات كبيرة للعب في أقوى الدوريات الأوروبية".

وبسؤاله عن فترة انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" لنادي ديسبورتيفو أفيس الذي كان يشرف على تدريبه في ذلك الوقت، أجاب: "فوجئت بانضمام كهربا، لم أرشحه ولم أطلب انتقاله للنادي، مالك النادي صيني الجنسية وهو من تعاقد مع لاعب الأهلي الحالي وأخبروني قبل انضمامه للتدريبات بيومين فقط".

وأكمل: "حالته البدنية في ذلك الوقت لم تكن جيدة، واحتاج للوقت حتى يتأقلم مع الفريق ويشارك في المباريات، ثم فوجئت مرة أخرى برحيله في يناير وانتقاله للأهلي غريم الزمالك".

وعما إذا كان سيمانع تدريب الأهلي، قال: "أنا مدرب محترف، الأهلي نادي كبير، وخلال السنوات الأخيرة حقق العديد من البطولات، لديّ تعاطف مع الزمالك وجماهيره، لكن لو تلقيت عرضًا من الأهلي أكيد الجماهير ستتفهم الوضع، في النهاية هذا هو الاحتراف".