مدرب الأهلي السابق: تسرعت في الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه تسرع بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وتولي بيسيرو تدريب الأهلي في موسم 2015-2016، لكنه لم يستكمل الموسم ورحل لتدريب بورتو.

وقال بيسيرو في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" بقناة أون تايم سبورتس 1 "سعدت جدا بتدريب نادي كبير في افريقيا ومن افضل اندية العالم، الوقت لم يكن كافي مع الأهلي".

وتابع "عرض بورتو كان سبب رحيلي عن الأهلي، كنت أحب النادي الأهلي، وعلاقتي باللاعبين كانت جيدة، كنت اتمنى الاستمرار وقتها التتويج بالدوري".

وأضاف "كنت أريد استكمال مشواري مع الأهلي وانجح ونحصل على البطولات بما امتلكت من لاعبين وطموح، تسرعت في قرار الرحيل عن الأهلي".

واستمر "كنت احب جميع اللاعبين، كان فريق متوازن، امكانيات عالية، فازوا بالدوري وقتها وكان يمكن الفوز بافريقيا أيضا، الفريق كان متكامل في جميع الخطوط".

وواصل "لا اعلم الاوضاع حاليا فيما يخص صالح جمعة، لا اعلم ماذا حدث وهل يلعب بانتظام أم لا، هو لديه امكانيات جيدة، كان يلعب معي اساسيا، لا اعلم ماذا حدث له بعد رحيلي".

وصرح "لا اتابع كل مباريات الأهلي بسبب عملي الحالي في منتخب فنزويلا، بتابع دوريات مختلفة من أجل المحترفين في المنتخب، من فترة لأخرى اتابع الدوري المصري وبعض اخبار ومباريات الأهلي".

وشدد "كنت حابب نجاح باتشيكو لكونه مدرب برتغالي جيد جدا، لكن كنت سعيد بفوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا لكوني مدرب سابق له".

واختتم "في استقرار في الزمالك حاليا وباتشيكو مدرب كبير وعنده خبرات وظهر عمله مع الفريق، خبرات باتشيكو تساعده وهو يحب الفوز، ينافس الأهلي بقوة ويمكن أن يتوج بالدوري".