13 لاعبا يحلمون بلقبهم الأول في قائمة تاريخية لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"أكثر من مجرد سوبر"، هكذا عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرها عن المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تجمع بين فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو على ملعب لا كارتوخا بإشبيلية في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة الكتالونية إن برشلونة الذي يصل بأفضل حالاته إلى النهائي سيسعى لرفع الكأس الأول في عهد المدير الفني الهولندي رونالد كومان بعد ستة أشهر من توليه تدريب الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري 2020/2021.

وأضافت أنه بعد عام خالٍ من الألقاب في الموسم الماضي 2019/2020، وهو أمر لم يحدث منذ 12 عاما، سيقاتل برشلونة الليلة للعودة مجددًا إلى منصات التتويج وتعزيز رقمه القياسي في كأس السوبر الإسباني بحصد اللقب رقم 14.

يدخل برشلونة المباراة بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية خارج أرضه، أربعة منها في بطولة الدوري الإسباني الذي تمكن خلالها من الارتقاء إلى المركز الثالث، بجانب الفوز الذي تحقق يوم الأربعاء الماضي بنصف نهائي كأس السوبر.

وكان البارسا فاز على ريال سوسيداد في قرطبة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل (1-1)، وكان الحارس المتألق مارك أندريه تير شتيجن بطل المباراة بجانب ريكي بويج الذي أحرز الركلة الخامسة.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن نصف النهائي لشعوره ببعض الآلام العضلية في قدمه اليسرى بعد خوض مباراة غرناطة في الليجا، إلا أنه تدرب مع جميع زملائه على ملعب المباراة ويأمل أن يكون لائقا لمواجهة بيلباو.

ويأمل أسطورة برشلونة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات سابقة في مساعدة فريقه الكتالوني لرفع لقب جديد سيكون رقم 35 له، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر لاعب في برشلونة تتويجا بالألقاب بين أسوار "كامب نو".

ومن ناحية أخرى، بالإضافة إلى كومان، يمكن أن يفوز ما يصل مجموعه إلى 13 لاعبًا بلقبهم الأول مع برشلونة الليلة، وهم: نيتو، سيرجينو ديست، رونالدو أراوخو، أوسكار مينجويزا، جونيور فيربو، فرانكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، بيدري، ماتيوس فرنانديز، أنطوان جريزمان، فرانشيسكو ترينكاو، مارتن بريثوايت وأنسو فاتي.

ويمكن للثنائي سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه حصد اللقب رقم 30 لهما مع برشلونة والاقتراب من أندريس إنييستا، ثاني أكثر اللاعبين تتويجا مع البارسا برصيد 32 لقبا، خلف ليونيل ميسي الذي يتصدر الترتيب التاريخي برصيد 34 لقبا.

وعلى المستوى العالمي، بإضافة ألقاب النادي والمنتخب الوطني، حصل ليو ميسي على 36 لقبًا متساويا مع ريان جيجز، ولا يتفوق عليه في تاريخ كرة القدم سوى داني ألفيش (42 لقبا)، أندريس إنييستا (37 لقبا) وماكسويل (37 لقبا).

أكثر لاعبي برشلونة تتويجًا بالألقاب في التاريخ:

1- ليونيل ميسي (2004-) 34 لقبا.

2- أندريس إنييستا (2002-18) 32 لقبا.

3- جيرارد بيكيه (2008-) 29 لقبا.

4- سيرجيو بوسكيتس (2008-) 29 لقبا.

5- تشافي هيرنانديز (1998-2015) 25 لقبا.

6- داني ألفيش (2008-16) 24 لقبا.

7- كارليس بويول (1999-14) 21 لقبا.

8- فيكتور فالديس (2002-14) 21 لقبا.

9- بيدرو رودريجيز (2008-15) 20 لقبا.

10- سيرجي روبيرتو (2010-) 18 لقبا.