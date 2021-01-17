بلال: موسيماني صدر الضغط على شريف وبواليا..وعليه الاقتداء بجوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق إن الدفع بالكونغولي والترا بواليا مهاجم الفريق الأحمر الجديد منذ التعاقد معه على حساب محمد شريف صدر الضغط على الثنائي وأفقد الاستفادة منهما.

وتعاقد الأهلي مع والتر بواليا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليعوض رحيل المهاجم السنغالي أليو بادجي ليشارك فور انتقاله للنادي الأحمر على حساب محمد شريف.

وأضاف بلال لقناة "أون تايم سبورتس" أن فكرة الدفع ببواليا فور التعاقد معه على حساب مهاجم يسجل ويؤدي بصورة جيدة فكرة غير صائبة ولم تثبت جديتها أو فاعليتها .

وفسر " شريف كان يؤدي بصورة طيبة ويسجل ويصنع الأهداف وأمام مستواه كان لابد من استمراره فهو يفعل المطلوب ولم يكن هناك داع لاستبداله بوالتر".

واستطرد " ما حدث صدر الضغط على الثنائي، بواليا أصبح مطالباً بالتسجيل على غرار شريف والأخير أصبح يفكر فقط في التسجيل عقب مشاركته كبديل لإثبات أنه يستحق البدء أساسياً".

وضرب بلال مثلا بمانويل جوزيه قائلاً :" جوزيه كان يمنح تدريجياً الفرصة للصفقات الجديدة، لو كان موسيماني طبق هذه الفلسفة مع بواليا لكان الأخير لم يهدر الفرص السهلة التي لاحت له بسبب الاستعجال في الإعلان عن نفسه".



وحول رحيل أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة لسيراميكا كيلوباترا رد بلال " قرار جريء يهدف إلى حفاظ اللاعب على حظوظه في المشاركة بالأولمبياد مع إني كنت أراه أحق بالتواجد على حساب مروان وصلاح محسن".

وأنهى بلال " من وجهة نظري أن محمد شريف هو المهاجم الأول في الأهلي وخلفه بواليا، وريان كان الثالث ، فيما كان يمكن إعارة مروان وصلاح محسن".