كارلوس إدواردو يتجه لشكوى الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الاحد أن البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي حاليا والهلال سابقا، يستعد لتقديم شكوى ضد النادي السعودي مطالبا بالحصول على المكافأة المالية الخاصة بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن محامي إدواردو، البرازيلي برينو تنوري، قوله: "الهلال ذكر لنا بوضوح إن اللاعب غير مشمول بمكافأة تحقيق لقب الدوري، رغم إبداء حُسن النية، حيث استقبلنا رسالة صوتية مسجلة من المشرف على قطاع كرة القدم حينما غادر للانضمام إلى شباب أهلي دبي، في أغسطس الماضي، طمأننا فيها على استحقاق كارلوس المكافأة البالغة 150 ألف يورو، أي ما يعادل 680 ألف ريال، لكن بعد رحيل موكلي، تغيرت لهجة النادي ".

وشارك إدواردو مع الهلال في 22 مباراة بالدوري الموسم الماضي، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي، وتم استئناف مسابقة الدوري عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليتوج الهلال باللقب في نهاية الموسم.

في المقابل، ردت الإدارة القانونية بنادي الهلال في تصريحات للصحيفة ذاتها ،عبر التأكيد على أن النادي محكوم بعقد إدواردو الإلحاقي الذي تم تمديده بعد فترة التوقف، والذي لا يتضمن استحقاق اللاعب مكافآت الفريق حال التتويج بلقب الدوري، بل تضمن العقد الذي وقعه إدواردو، عدم استحقاق أي مكافأة إلا في حالة سريان علاقته التعاقدية مع النادي أثناء تحقيق البطولة، قبل انتقال اللاعب إلى شباب الأهلي في 16 أغسطس الماضي، وغادر إلى دبي، قبل حسم الفريق للقب الدوري، حيث لم يشارك إدواردو في آخر 4 مباريات مع الهلال في المسابقة.