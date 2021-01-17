كاراجر يكشف عائقا قد يمنع صلاح من الرحيل عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، أنه لا يشعر بالخوف بشأن رحيل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز عن آنفيلد، مضيفًا أن هناك عائقًا قد يمنع انضمامه إلى قطبي إسبانيا.

وأثار صلاح الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية حول مستقبله في ليفربول، حيث أبدى استعداده للعب بين صفوف ريال مدريد أو برشلونة.

وعلق كاراجر على الأمر، قائلًا إن محمد صلاح بالتأكيد أحد اللاعبين الذين يقيّمون مسيرته الكروية وربما يرغب في اللعب بين صفوف ريال مدريد أو برشلونة".

وأضاف: "بعض اللاعبين ينظرون إلى مسيرتهم بهذا الشكل، أعتقد أن إيدين هازارد كان يريد دائمًا الذهاب إلى ريال مدريد في مرحلة ما، ولن أتفاجأ إذا كان هذا الأمر في مخيلة صلاح قبل بضع سنوات".

وتابع: "لكن أعتقد أن وضعه الآن - راتبه وعمره- قد يعوق الأندية من التفاوض لضمه، أنت تتحدث الآن عن 100 مليون جنيه استرليني في لاعب يبلغ عمره 28 عامًا، أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة سينظران للاعبين أقل سنًا مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أو إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند أو حتى زميله السنغالي ساديو ماني".

وأتم: "هذا الناديان (ريال مدريد وبرشلونة)، لا يملكان حاليًا الكثير من الأموال، وفي الوقت ذاته فإن عقد صلاح مع ليفربول مازال مستمرًا، لذلك أنا لست خائفا كمشجع لليفربول من أنه سيغادر قريبًا".