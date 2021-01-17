بث مباشر | مشاهدة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والبنك الاهلي في إحدى مباريات اليوم الاحد 17-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة الاهلي والبنك الاهلي على ملعب المكس بالاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “محمد سلامة”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

فاز النادي الاهلي في الجولة الماضية على “الانتاج الحربي” بنتيجة (4-1)، ليحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، وبفارق الأهداف عن ملاحقه “الزمالك”.

ويتطلع الاهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية اليوم أمام “البنك الاهلي” بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والسادس له في بطولة المصري هذا الموسم، ليضع نادي الزمالك تحت الضغط قبل مواجهته الهامة مع “الجونة”.

ويمتلك النادي الاهلي أقوى خط هجوم ودفاع في الدوري المصري حتى الآن، حيث سجل 16 هدف، بينما استقبلت شباكه هدفين، ويعد “محمود كهربا” الأكثر تسجيلاً بـ4 أهداف، ويليه “محمد شريف” بـ3 أهداف.

واستعاد الاهلي خدمات لاعب خط الوسط “عمرو السولية” بعد تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا، فيما يتواصل غياب الخماسي “ناصر ماهر، جونيور أجايي، محمد محمود، محمود متولي وكريم نيدفيد” للإصابة، واستبعد بيتسو موسيماني كل من “صلاح محسن، مروان محسن ومحمد شكري” لأسباب فنية.

على الجانب الآخر، تعادل فريق البنك الاهلي أمام “سموحة” في الجولة الماضية، ليظل للمباراة الرابعة على التوالي دون تحقيق أي فوز في الدوري المصري، ورغم ذلك يتواجد في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

وخاض البنك الاهلي 7 مباريات حتى الآن في الدوري المصري، فاز في مباراة واحدة فقط وكانت أمام “الانتاج الحربي” في الجولة الثالثة، فيما تعادل في 4 مناسبات، وخسر في 2، وسجل 7 أهداف، واهتزت شباكه 8 مرات.

ويعتبر البنك الاهلي الفريق رقم 72 الذي يواجه الاهلي في الدوري المصري الممتاز، ولم يعرف المارد الأحمر طعم الخسارة من الأندية الصاعدة في أول مواجهة منذ خسارته أمام “اتحاد الشرطة” في موسم 2008/2009.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والبنك الاهلي اليوم

..