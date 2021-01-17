ماكجريجور يستفز حبيب محمدوف لينازله ثانية

صعّد الملاكم الإيرلندي كونور ماكجريجور من تحديه لخصمه الداغستاني حبيب نورمحمدوف، وأجاب عن سؤال حول سبب اعتزال الروسي الفنون القتالية المختلطة وقال: «أعتقد أنه خائف من مواجهتي، هذا قطعاً مؤكد ولست ألومه، أعرف جيداً ما سأواجه، لقد قاتلت أفضل منه، هو يعرف وأنا أعرف وفريقه يعرف هذا».

وذهب ماكجريجور بعيداً في استفزاز محمدوف الفائز بـ29 نزالاً بدون هزيمة وقال: «هو ليس مقاتلاً حقيقياً برأيي، لماذا يعتزل ويترك الرياضة؟ هناك الكثير من النزالات القوية والرائعة ليخوضها مثل نيت دياسيز وتوني فيرجسون وشالرز أولفييراس ونزال إعادة أمامي، ربما كانت له أسبابه العائلية لذا أتفهم وأتمنى له التوفيق».

ويستعد ماكجريجور للنزال المرتقب السبت المقبل على جزيرة النزال في العاصمة أبوظبي أمام دستن بوارييه وكان الإيرلندي أسقط الأمريكي بأقل من دقيقتين في نزالهما الأول قبل 6 سنوات وعلق:«أحب دستن وأعتقد أنه منافس جيد بل مقاتل كبير لكن أقل مني بكثير وسأسقطه أرضاً في أقل من 60 ثانية».

في المقابل، فتح حبيب نورمحمدوف الباب للعودة عن اعتزاله وفق رئيس الفنون القتالية دانا وايت الذي قال: «إذا قدم ماكجريجور وبوارييه وهوكر وشاندلر أداء استثنائياً سيفكر حبيب في نزال أحد الفائزين من النزالين المقبلين».