شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يوقف انتصارات فرسان الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

توقف قطار انتصارات شباب الأهلي المتواصلة في محطة خورفكان بتعادل الفريقين 1-1 على ملعب صالة نادي خورفكان، وفجر كلباء بقيادة المدرب محمد المرزوقي مفاجأة بالفوز على البطائح بهدف، فيما عمق الحمرية جراح مليحة وألحق به الخسارة الثانية توالياً بفوزه عليه 4-3 .

وبنهاية مباريات، أمس الأول الجمعة، انفرد النصر بالصدارة برصيد31 نقطة، وأصبح شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، والبطائح ثالثاً برصيد 23 نقطة، وصعد خورفكان رابعاً برصيد 17 نقطة والظفرة خامساً برصيد 15 نقطة والحمرية سادساً برصيد 13 نقطة ودبا الحصن سابعاً برصيد 13 نقطة أيضاً ومليحة ثامناً برصيد 12 نقطة ،واتحاد كلباء تاسعاً برصيد 10 نقاط، والشارقة عاشراً برصيد 7 نقاط .