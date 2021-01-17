شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يستعيد شخصيته من بوابة «ديربي دبي القديم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

خرج شباب الأهلي من «ديربي دبي القديم»، بمكاسب عديدة من قمته مع النصر، إلى جانب الفوز بهدف نظيف سجله القادم الجديد يحيى الغساني الذي قاد «الفرسان» لرفع رصيده إلى 19 نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض استاد راشد في دبي ضمن الجولة الثالثة عشرة الختامية للدور الأول من دوري الخليج العربي.

بينما تجمد رصيد النصر عند 24 نقطة، ليبتعد عن المتصدر الشرقاوي بفارق 8 نقاط، وهو فارق كبير أكد مجدداً أن «العميد» لايعرف التعامل مع المنافسة على اللقب.

شهدت المباراة توهج الأرجنتيني كارتابيا من جانب شباب الأهلي الذي صال وجال ومول زملاءه بالكرات الخطرة التي جاء هدف يحيى الغساني من واحدة منها.

ومن المكاسب التي خرج بها شباب الأهلي إلى جانب الفوز والظهور بشكل مغاير لما كان عليه في المباريات السابقة منذ خسارته أمام الفجيرة، أنه استعاد نغمة الانتصارات بعد 5 مباريات من دون فوز، كما وضحت بصمة مهدي على في إعادة التنظيم الدفاعي والتجانس بين خطوط «الفرسان» ما أدى لفوز كان الفريق في أمس الحاجة إليه من أجل تعزيز معنوياته خاصة وأنه يسعى لتصحيح مساره وجاء مع ختام الدور الأول ليعطي دفعة كبيرة في الدور الثاني.

في المقابل لم يكن «العميد» هو الموج الأزرق المعتاد ولم يقدم المردود المنتظر من عشاقه خاصة في الفاعلية الهجومية، ما دعا مدربه الكرواتي ميروسلاف للانفعال وهو يتابع المجريات من المدرجات بسبب إيقافه.

عموماً كان الفوز مستحقاً في نهاية المطاف لصاحب الأرض، وأعرب مهدي علي مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز، موجهاً الشكر للاعبين على التزامهم بخطته في رابع مباراة يقود فيها الفريق بالدوري، معلقاً على مردود فريقه بقوله:«حققنا فوزاً مهماً كنا نحتاجه بشكل كبير لدعم الفريق من الناحية المعنوية، وأشكر اللاعبين على أدائهم بشكل جيد، فقد نفذوا التعليمات التي كلفتهم بها، وكما أردت، لذلك ظهر الفريق منظماً في الناحيتين الدفاعية والهجومية، وهذا حصاد أسبوع من العمل الجاد وأشكر اللاعبين على مابذلوه من جهود قادتهم للفوز».

وأثنى «المهندس» على أداء حارس المرمى ماجد ناصر الذي زاد عن مرماه ببسالة وتصدى للكرات العالية وغيرها من الكرات الخطرة التي لاحت للنصر، كما أشاد بمستوى يحيى الغساني صاحب هدف الفوز، مشيراً إلى أنه أجاد في أول مباراة يلعبها وشارك فيها كاملة، مؤكداً أنه لاعب واعد وسيتطور مستواه مع مشاركته في المباريات.

من جهته، علق رائد البلوشي مساعد مدرب النصر الذي قاد الفريق من الملعب بسبب إيقاف المدرب الكرواتي كرونسلاف،بشكل مقتضب على خسارة فريقه من شباب الأهلي بقوله: قدمنا مباراة جيدة لكن لم نوفق في التسجيل ورغم الغيابات إلا أن الموجودين قدموا أداءً جيداً وحصلنا على فرص أكثر لكننا لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف ونبارك لشباب الأهلي فوزه.

أما يحيى الغساني فعلق على تسجيله هدف الفوز: فخور جداً بالتسجيل في أول مباراة ألعبها كاملة مع شباب الأهلي، وآمل أن يكون الهدف الأول لي مقدمة لأهداف كثيرة قادمة.

وتابع الغساني: حققنا ثلاث نقاط مهمة بفضل المجهود الجماعي الكبير للفريق.