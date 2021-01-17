أحد كروي بامتياز.. الأهلي يواجه البنك.. وقمة اليونايتد وليفربول.. ونهائي السوبر الإسباني.. ومواجهة نارية بين اليوفي وإنتر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تشهد ملاعب العالم اليوم، السبت، عدداً من المواجهات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات المحلية والأوروبية.
ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
الدوري المصري الممتاز
الإنتاج الحربي ضد سموحة - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة أون تايم سبورت
البنك الأهلي ضد الأهلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت
الدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2
ليفربول ضد مانشستر يونايتد - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة التاسعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
نهائي كأس السوبر الإسباني
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - الساعة التاسعة مساء - على قناة السعودية الرياضية
نابولي ضد فيورنتينا - الساعة الواحدة والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4
كروتوني ضد بينيفنيتو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
ساسولو ضد بارما - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
أتالانتا ضد جنوى - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
إنتر ميلان ضد يوفنتوس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 1
أينتراخت فرانكفورت ضد شالكه - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4
الدوري الفرنسي
ستاد بريست ضد نانت - الساعة الثانية ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 6
لوريان ضد ديجون - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 10
نانت ضد لانس - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4
نيس ضد بوردو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 8
ستراسبورج ضد سانت إيتيان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 9
ليل ضد ستاد ريمس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6
ليون ضد ميتز - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6
كأس ملك إسبانيا
إسبانيول ضد أوساسونا - الساعة الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 3
سبورتنج خيخون ضد ريال بيتيس - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3
تينيريفي ضد فياريال - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3
كأس أمم أفريقيا للمحليين
النيجر ضد ليبيا - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7
جمعورية الكونغو الديمقراطية ضد الكونغو - الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7