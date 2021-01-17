أحد كروي بامتياز.. الأهلي يواجه البنك.. وقمة اليونايتد وليفربول.. ونهائي السوبر الإسباني.. ومواجهة نارية بين اليوفي وإنتر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تشهد ملاعب العالم اليوم، السبت، عدداً من المواجهات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات المحلية والأوروبية.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري الممتاز

الإنتاج الحربي ضد سموحة - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة أون تايم سبورت

البنك الأهلي ضد الأهلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

الدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة التاسعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

نهائي كأس السوبر الإسباني

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - الساعة التاسعة مساء - على قناة السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي

نابولي ضد فيورنتينا - الساعة الواحدة والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4

كروتوني ضد بينيفنيتو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

ساسولو ضد بارما - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

أتالانتا ضد جنوى - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

إنتر ميلان ضد يوفنتوس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 1

أينتراخت فرانكفورت ضد شالكه - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4

الدوري الفرنسي

ستاد بريست ضد نانت - الساعة الثانية ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 6

لوريان ضد ديجون - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 10

نانت ضد لانس - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4

نيس ضد بوردو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 8

ستراسبورج ضد سانت إيتيان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 9

ليل ضد ستاد ريمس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6

ليون ضد ميتز - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6

كأس ملك إسبانيا

إسبانيول ضد أوساسونا - الساعة الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 3

سبورتنج خيخون ضد ريال بيتيس - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3

تينيريفي ضد فياريال - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3

كأس أمم أفريقيا للمحليين

النيجر ضد ليبيا - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7

جمعورية الكونغو الديمقراطية ضد الكونغو - الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7